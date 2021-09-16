В Одессе женщина решила наложить на себя руки в одной квартире со своими детьми

О попытке самоубийства на улице Жаботинского в Одессе, информирует пресс-служба патрульной полиции.

Как сообщили копы, к ним обратились встревоженные дочери и рассказали, что их мать закрылась у себя в комнате и намерена совершить суицид.

Немедля ни секунду инспекторы прибыли по указанному адресу. На месте происшествия они приняли решение выбить дверь комнаты, ведь на счету была человеческая жизнь. Внутри стражи порядка увидели женщину с многочисленными порезами и лезвием в руках.

Полицейские сразу бросились ей на помощь: остановили кровотечение, наложив повязки, а также начали успокаивать женщину.

Впоследствии на место происшествия прибыли врачи, которые госпитализировали спасенную.

В патрульной назвали имена инспекторов, которые спасли человеческую жизнь - это Тарас Мищенко и Кристина Задорожная.

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