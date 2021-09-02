Молодая девушка покончила с собой при загадочных обстоятельствах
Трагедия разыгралась в Белгород-Днестровском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на сайт Нацполиции Одесской области.
Мать 22-летней девушки пришла домой и обнаружила свою дочь в петле. Она была мертва.
Женщина сразу вызвала полицейских. Правоохранители предварительно квалифицировали случившееся как суицид. Однако вскоре полицейские получили информацию о том, что за несколько дней до этого потерпевшая, вероятно, была изнасилована.
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"Сообщаем, что никаких обращений или заявлений по этому поводу ни от самой девушки, ни от других лиц в полицию не поступало. При осмотре тела покойной внешних признаков насилия обнаружено не было", - отметили в полиции.
Сейчас информацию об изнасиловании зарегистрировали в установленном порядке, ее проверяют. В то же время по факту самоубийства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна выяснить не только фактическую причину смерти, но и свидетельства возможного изнасилования.
Полицейские попросили всех, кто что-либо знает или слышал, об изнасиловании девушки срочно обратиться в отделение полиции №1 Белгород-Днестровского РОП (пгт. Сарата, улица Игнаца Линдла, 42) или по телефонам 063 372 81 76 или 102.
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