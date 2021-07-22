На одесском пляже погиб отдыхающий
Чрезвычайное происшествие случилось в Аркадии. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Как рассказали полицейские, возле пирса очевидцы заметили мужчину, которому стало плохо в воде.
Они позвали спасателей, а те, в свою очередь, оперативно начали откачивать мужчину.
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Однако все усилия оказались напрасными и медики скорой, которые прибыли впоследствии по вызову, лишь констатировали смерть одессита.
Погибшему было 68 лет, его личность уже установлена.
Что именно стало причиной смерти мужчины, будет установлено в ходе проведения досудебного расследования.
Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений предварительно по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».
Отметим, что с каждым днем число погибших на пляжах одесского курорта увеличивается.
Напомним, что трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео: Отдыхающим было безразлично
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.