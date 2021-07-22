Что именно стало причиной смерти мужчины - не ясно

На одесском пляже погиб отдыхающий

Чрезвычайное происшествие случилось в Аркадии. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Как рассказали полицейские, возле пирса очевидцы заметили мужчину, которому стало плохо в воде.

Они позвали спасателей, а те, в свою очередь, оперативно начали откачивать мужчину.

Однако все усилия оказались напрасными и медики скорой, которые прибыли впоследствии по вызову, лишь констатировали смерть одессита.

Погибшему было 68 лет, его личность уже установлена.

Что именно стало причиной смерти мужчины, будет установлено в ходе проведения досудебного расследования.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений предварительно по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».

Отметим, что с каждым днем число погибших на пляжах одесского курорта увеличивается.

Напомним, что трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео: Отдыхающим было безразлично

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.