На одесском пляже утонул пограничник
Трагический случай произошел 4 июля в районе 13-й станции Большого Фонтана.
По данным местного телеграм-канала «Х. Одесса» мужчина с семьей пришел отдыхать на пляж.
Очевидцы говорят, что в какой-то момент он поплыл на волнорез и после этого его тело увидел посетитель кафе, которое находится рядом.
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Позднее выяснилось, что утопленником оказался пограничник, о чем свидетельствует служебное удостоверение, которое нашли в его личных вещах.
«Что-то не везет им в последнее время, в конце мая в одесской области застрелились двое пограничников и сегодня утонул один 🤷», - говорится в публикации телеграм-канала.
В тоже время в полиции пока молчат об инциденте.
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