Удостоверение было в личных вещах

На одесском пляже утонул пограничник

Трагический случай произошел 4 июля в районе 13-й станции Большого Фонтана.

По данным местного телеграм-канала «Х. Одесса» мужчина с семьей пришел отдыхать на пляж.

Очевидцы говорят, что в какой-то момент он поплыл на волнорез и после этого его тело увидел посетитель кафе, которое находится рядом.

Позднее выяснилось, что утопленником оказался пограничник, о чем свидетельствует служебное удостоверение, которое нашли в его личных вещах.

«Что-то не везет им в последнее время, в конце мая в одесской области застрелились двое пограничников и сегодня утонул один 🤷», - говорится в публикации телеграм-канала.

В тоже время в полиции пока молчат об инциденте.

Ранее мы сообщали, два несчастных случая на воде с детьми произошли в Одесской области за последние дни.

В Белгород-Днестровском районе 12-летний мальчик прыгнул с берега в реку и больше не всплыл.

В Измаиле на городском пляже 16-летний подросток отдыхал с одноклассником на берегу. Затем решил искупаться, отплыл от берега на 50 метров и больше его не видели.

Напомним, что стихия будет трепать Одессу целых три дня: объявлено штормовое предупреждение

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