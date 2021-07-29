Бездыханное тело неизвестного мужчины найдено на территории пляжа в городе Черноморске Одесской области

На труп наткнулись отдыхающие в четверг, 29 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

По словам очевидцев, тело лежало на пляже у воды. Рядом находится летний ночной клуб TOGO.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Личность его еще не установили правоохранители.

Что именно стало причиной смерти мужчины, будет установлено в ходе проведения досудебного расследования.

На кадрах видно, что труп уже успели накрыть тканью на пляже.

До этого мы писали, в Одессе отдыхающим не мешало купаться и загорать мертвое тело мужчины, которое пролежало на пляже около четырех часов.

Дело было в Аркадии.

Около 8 часов утра из моря достали тело пожилого мужчины, который утонул. Личность его быстро установили благодаря пенсионному удостоверению. Мужчине было 83 года.

Утопленника положили у берега и прикрыли простыней. Труп забрали через 4 часа и все это время у него купались и загорали отдыхающие, в том числе и дети.

Напомним, что на пляже в Одессе случилась трагедия с отдыхающим: "заметили у пирса"

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