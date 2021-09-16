У Єврейській лікарні пацієнти почали різко підхоплювати коронавірус
Спалах зафіксували напередодні і вже терміново закрили терапевтичне відділення на карантин, а заражених перевели в інфекційну лікарню.
Як повідомляє 7 канал, позитивний результат ПЛР-тестів отримало відразу п'ять осіб. Більшість серед них хворіють "короною" вперше.
"Всі пацієнти перебувають під наглядом. Ніхто з них раніше не хворів і ніхто не вакцинувався, на жаль. Лише один пацієнт був вакцинований, він поїхав додому. Навіть при позитивному ПЛР-тесті він відчуває себе абсолютно прекрасно, стабільний стан", - розповів завідувач відділенням.
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Станом на ранок в регіоні виявили 347 нових випадків захворювання-19. З початку пандемії в Одеській області лабораторно підтвердили 147 483 хворих.
Померли 16 пацієнтів. У той же час 47 осіб повністю вилікувалися. За весь час пандемії від коронавірусу видужали 140 146 осіб.
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