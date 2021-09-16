В Еврейской больнице пациенты начали резко подхватывать коронавирус

Вспышку зафиксировали накануне и уже срочно закрыли терапевтическое отделение на карантин, а зараженных перевели в профильные больницы: трое – в ГКБ № 5, еще один госпитализирован в больницу Водников. Пятому пациенту госпитализация не понадобилась.

Как сообщает 7 канал, положительный результат ПЦР-тестов получило сразу пять человек. Большинство среди них болеют "короной" впервые.



"Все пациенты находятся под наблюдением. Никто из них ранее не болел ковидом и никто не вакцинировался, к сожалению. Лишь один пациент был вакцинирован, он уехал домой. Даже при положительном ПЦР-тесте он чувствует себя абсолютно прекрасно, стабильное состояние", - рассказал заведующий отделением.

По состоянию на утро в регионе выявили 347 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в Одесской области лабораторно подтвердили 147 483 больных.

Скончались 16 пациентов. В тоже время 47 человек полностью излечились. За все время пандемии от коронавируса выздоровели 140 146 человек.

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