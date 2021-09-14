В Одесі трамвай почав диміти на ходу
У вівторок, 14 вересня пасажири трамвая №20 в Одесі стали свідками загоряння транспорту. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.
За словами очевидців, вагон заполонив їдкий дим і пасажири почали панікувати.
У той же час водій сказав таку фразу: «У мене з торпеди якийсь пісок сиплеться..!».
Пасажири кажуть, що трамвай сильно трясло.
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В результаті події водій зупинив вагон на півдорозі і всі пасажири покинули салон, вони пішли пішки.
Раніше ми писали, на тлі підняття цін у маршрутках в Одесі планують збільшити тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах.
Як відомо, вартість проїзду в одеських маршрутках буде підвищена з 7 до 10 гривень з 15 Вересня.
Але також стало відомо, що слідом за маршрутками в Одесі можуть підвищитися вартість проїзду і в міському електротранспорті.
Ціну наступного місяця планують підняти до 8 гривень.
Нагадаємо, що трамвай забрав життя пенсіонерки: трагічні кадри з Одеси
Як повідомляла Politeka, величезна змія в Одеському трамваї ошелешила людей, фото: "повзала по спині"
Також Politeka писала, в Одесі пасажиру маршрутки влаштували самосуд, відео: "виволокли з транспорту