В Одесі трамвай почав диміти на ходу

У вівторок, 14 вересня пасажири трамвая №20 в Одесі стали свідками загоряння транспорту. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.

За словами очевидців, вагон заполонив їдкий дим і пасажири почали панікувати.

У той же час водій сказав таку фразу: «У мене з торпеди якийсь пісок сиплеться..!».

Пасажири кажуть, що трамвай сильно трясло.

В результаті події водій зупинив вагон на півдорозі і всі пасажири покинули салон, вони пішли пішки.

Раніше ми писали, на тлі підняття цін у маршрутках в Одесі планують збільшити тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах.

Як відомо, вартість проїзду в одеських маршрутках буде підвищена з 7 до 10 гривень з 15 Вересня.

Але також стало відомо, що слідом за маршрутками в Одесі можуть підвищитися вартість проїзду і в міському електротранспорті.

Ціну наступного місяця планують підняти до 8 гривень.

Нагадаємо, що трамвай забрав життя пенсіонерки: трагічні кадри з Одеси

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