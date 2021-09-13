В общественном транспорте Одессы заметили необычного пассажира

Так, в трамвае №5 мужчина перевозил здоровенного питона за пазухой. Другие пассажиры были ошарашены, когда увидели огромную змею без клетки в салоне трамвая. Они засняли рептилию на камеру, сообщили в Telegram-канале Odessa_info .

«Вот такие пассажиры сегодня были в 5 трамвае. Чудак, у которого она ползала по спине, наверное, сидит в ах*е", – прокомментировали авторы.

На фото видно, что змея обвилась вокруг ручки переднего сиденья и прикасалась к пассажиру, который там сидел.

Пользователи сети не смолчали и выразили свое возмущение от увиденного.

"Просто нет слов 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️Уже бы инфаркт получила",

"У меня бы 10 раз сердце остановилось там",

"Теперь буду бояться ездить",

"Интересно, как люди реагировали. Этому идиоту надо отбить желание так кататься", - возмущаются в сети.

Ранее мы писали, по улице Балковской прохожие наткнулись на крупную змею.

Пресмыкающееся ползло прямо по тротуару.

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