В общественном транспорте Одессы заметили необычного пассажира
Так, в трамвае №5 мужчина перевозил здоровенного питона за пазухой. Другие пассажиры были ошарашены, когда увидели огромную змею без клетки в салоне трамвая. Они засняли рептилию на камеру, сообщили в Telegram-канале
«Вот такие пассажиры сегодня были в 5 трамвае. Чудак, у которого она ползала по спине, наверное, сидит в ах*е", – прокомментировали авторы.
На фото видно, что змея обвилась вокруг ручки переднего сиденья и прикасалась к пассажиру, который там сидел.
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Пользователи сети не смолчали и выразили свое возмущение от увиденного.
"Просто нет слов 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️Уже бы инфаркт получила",
"У меня бы 10 раз сердце остановилось там",
"Теперь буду бояться ездить",
"Интересно, как люди реагировали. Этому идиоту надо отбить желание так кататься", - возмущаются в сети.
Ранее мы писали, по улице Балковской прохожие наткнулись на крупную змею.
Пресмыкающееся ползло прямо по тротуару.
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