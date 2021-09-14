В Одессе трамвай начал дымить на ходу

Во вторник, 14 сентября пассажиры трамвая №20 в Одессе стали свидетелями возгорания транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, вагон заполонил едкий дым и пассажиры начали паниковать.

В тоже время водитель сказал такую фразу: «У меня из торпеды какой-то песок сыпется..!».

Пассажиры говорят, что трамвай сильно трясло.

В результате происшествия водитель остановил вагон на полпути и все пассажиры покинули салон, они пошли пешком.

Ранее мы писали, на фоне поднятия цен в маршрутках в Одессе планируют увеличить тариф на проезд в трамваях и троллейбусах.

Как известно, стоимость проезда в одесских маршрутках будет повышена с 7 до 10 гривен с 15 сентября.

Но также стало известно, что вслед за маршрутками в Одессе могут повыситься стоимость проезда и в городском электротранспорте.

Цену в следующем месяце планируют поднять до 8 гривен.

Напомним, что трамвай забрал жизнь пенсионерки: трагические кадры из Одессы

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