В Одесі мати з двома дітьми і коляскою дивом уникла трагедії

В одному з багатоповерхівок на селищі Котовського обірвався ліфт. НП сталася ввечері, 13 вересня, в Одесі на вулиці Кримській, 64. Про це повідомили очевидці Одеський паблік «Чорний список», передає Politeka.net

"Щойно, Кримська, 64 впав ліфт. Я, перебуваючи на першому поверсі, викликала ліфт, була з двома дітьми, немовлям, коляскою! Ліфт під'їхав і, не відкривши двері, впав", – повідомила очевидиця НП.

За словами жінки, звук від падіння кабіни ліфта був такий ніби впала бетонна плита.

"Вдячна Богу, що не зайшла і не поїхала на 8 поверх! І там би він обірвався...", - зазначила вона.

Мешканці багатоповерхового будинку стверджують, що ліфт працював 39 років і міняти його на новий ніхто не збирався.

Одесити в коментарях висловлюють слова підтримки жінці.

"Вас ангел зберігав і діток ваших",

"Вас Бог любить і ваших дітей! Уявляю який стрес!",

"Ви народилися в сорочці",

"Жах..Вищі сили врятували",

" Я перестала користуватися ліфтом після того як лежала в травматології з сусідкою по палаті, яка стала жертвою такого ж обриву ліфта", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що під Одесою вандал розгромив ліфт у багатоповерховому будинку, кадри: на зло сусідам

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