В Одессе в жилом многоэтажном доме произошло чрезвычайное происшествие с лифтом
На улице Высоцкого 5/1 рухнула лифтовая кабина с пятого этажа, но смогла остановиться. В ней находились два человека – мужчина и женщина. Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net
В ЖКХ Одесса прокомментировали ситуацию, сообщив, что произошла аварийная остановка в результате скачка напряжения.
Прибывшие на место спасатели освободили застрявших в кабинке людей и передали их врачам. В результате происшествия пострадавших нет.
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Тем не менее, одесская полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного пользования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
В полиции предполагают, что при резком спуске с пятого на первый этаж в лифтовой шахте внезапно сработало экстренное торможение и кабинка лифта застряла между четвертым и третьим этажом.
Напомним, что под Одессой вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
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