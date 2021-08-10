В Одессе в жилом многоэтажном доме произошло чрезвычайное происшествие с лифтом

На улице Высоцкого 5/1 рухнула лифтовая кабина с пятого этажа, но смогла остановиться. В ней находились два человека – мужчина и женщина. Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

В ЖКХ Одесса прокомментировали ситуацию, сообщив, что произошла аварийная остановка в результате скачка напряжения.

Прибывшие на место спасатели освободили застрявших в кабинке людей и передали их врачам. В результате происшествия пострадавших нет.

Тем не менее, одесская полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного пользования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

В полиции предполагают, что при резком спуске с пятого на первый этаж в лифтовой шахте внезапно сработало экстренное торможение и кабинка лифта застряла между четвертым и третьим этажом.

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