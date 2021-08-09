В Одессе возле Привоза начался снос торговых точек, пригнали строительную технику
Как сообщают местные
Обещают, что эту территорию облагородят, высадят здесь акации, а предпринимателям предоставят другие торговые места. Работы планируют закончить до сентября.
На кадрах видно, как одни торговцы разбирают свои лавочки самостоятельно, другие МАФы крушит строительная техника.
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