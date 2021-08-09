Сносить начали с самого утра

В Одессе возле Привоза начался снос торговых точек, пригнали строительную технику

Как сообщают местные СМИ , МАФы цветочников начали сносить с самого утра в понедельник, 9 августа (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Обещают, что эту территорию облагородят, высадят здесь акации, а предпринимателям предоставят другие торговые места. Работы планируют закончить до сентября.

На кадрах видно, как одни торговцы разбирают свои лавочки самостоятельно, другие МАФы крушит строительная техника.

Коммунальщики пригнали экскаватор и самосвал для вывоза мусора.

Ранее мы писали, после наводнения в Одессе порядок на городских пляжах так и не навели.

Отдыхающие прошлись по самым популяным пляжам города – Аркадии, Ланжерону и Чкаловскому и показали, что там творится.

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