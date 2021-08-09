После скандала с голубыми елями, который подняли эко-активисты, в Одессе приняли новое решение

Напомним, что на прошлой неделе возле Одесской ОГА коммунальщики принялись спиливать большие голубые ели. Они утверждают, что деревья давно находятся в аварийном состоянии, а значит могут быть опасными для окружающих.

В свою очередь эко-активисты обследовали деревья, они заявили, что все ели живые, а причина для их распила была не весомой. Они считают, что радикальное решение по ликвидации растений со стороны ОГА это варварство и невежество. По их словам, ели не были в идеальном состоянии, им был нужен уход и лечение, а спасти их могла пересадка в другое место.

Под давлением экологов в ОГА приняли решение, чтобы голубые ели, которые не успели спилить, пересадить в парк Шевченко. Об этом пишет Думская .

Отметим, что всего возле административного здания росли 24 ели, три из них уже спили. Остальную вырубку остановили активисты.

Напомним, что в Одессе варварски уничтожили два десятка деревьев ради супермаркета: кадры беспредела

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