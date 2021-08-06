В Одессе принялись уничтожать легендарные голубые ели
Так, 5 августа возле Одесской ОГА коммунальщики начали сносить большие голубые ели. Они утверждают, что деревья давно находятся в аварийном состоянии, а значит могут быть опасными для окружающих.
На следующий день на место выехали экологи, чтобы осмотреть деревья и дать свою оценку.
В частности, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский утверждает, что все деревья абсолютно здоровы и сносу не подлежат.
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Эколог назвал происходящее перед Одесской ОГА – не что иное, как экоцид.
В итоге Балинский остановил работу коммунальщиков и вызвал на место полицию.
Соответствующее видео выложил на своей странице в Фейсбук.
В комментариях одесситы назвали спиливание голубых елей настоящим беспределом.
"Тут явно видно, что деревья в хорошем состоянии!",
"Настоящий беспредел",
"Совсем обнаглели",
" Выростить некому а уничтожить..... гнать метлой с этого дерева всех причастных к работе", - с гневом комментируют в сети.
Напомним, что в Одессе варварски уничтожили два десятка деревьев ради супермаркета: кадры беспредела
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