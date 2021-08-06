Экологи говорят, что все деревья живые

В Одессе принялись уничтожать легендарные голубые ели

Так, 5 августа возле Одесской ОГА коммунальщики начали сносить большие голубые ели. Они утверждают, что деревья давно находятся в аварийном состоянии, а значит могут быть опасными для окружающих.

На следующий день на место выехали экологи, чтобы осмотреть деревья и дать свою оценку.

В частности, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский утверждает, что все деревья абсолютно здоровы и сносу не подлежат.

Эколог назвал происходящее перед Одесской ОГА – не что иное, как экоцид.

В итоге Балинский остановил работу коммунальщиков и вызвал на место полицию.

Соответствующее видео выложил на своей странице в Фейсбук.

В комментариях одесситы назвали спиливание голубых елей настоящим беспределом.

"Тут явно видно, что деревья в хорошем состоянии!",

"Настоящий беспредел",

"Совсем обнаглели",

" Выростить некому а уничтожить..... гнать метлой с этого дерева всех причастных к работе", - с гневом комментируют в сети.

Напомним, что в Одессе варварски уничтожили два десятка деревьев ради супермаркета: кадры беспредела

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