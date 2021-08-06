Мужчина от злости разгромил лифт в собственном доме
Акт вандализма зафиксировали в одной из многоэтажек на улице Парусной в городе Черноморке Одесской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одессы», передает Politeka.net
По словам очевидцев, посреди ночи мужчина, пребывая в неадекватном состоянии, сломал в собственном доме лифтовой механизм, выбил дверь подъёмника и вырвал его электродвигатель.
Теперь подъемник не работает и застрял на пятом этаже.
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В тоже время коммунальщики говорят, что ремонт поврежденного лифта не входит в смету расходов услуг ЖКХ, а значит чинить его не собираются.
Ранее мы писали, в Одессе хулиганам уже скучно ломать скамейки и остановки, так они взялись за светофоры.
Под покровом ночи неизвестные хулиганы сломали светофоры на Черноморского Казачества, Армейской, возле школы №62 и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка.
Специалисты уже починили светофоры – сейчас они работают
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