Мужчина от злости разгромил лифт в собственном доме

Акт вандализма зафиксировали в одной из многоэтажек на улице Парусной в городе Черноморке Одесской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одессы», передает Politeka.net

По словам очевидцев, посреди ночи мужчина, пребывая в неадекватном состоянии, сломал в собственном доме лифтовой механизм, выбил дверь подъёмника и вырвал его электродвигатель.

Теперь подъемник не работает и застрял на пятом этаже.

В тоже время коммунальщики говорят, что ремонт поврежденного лифта не входит в смету расходов услуг ЖКХ, а значит чинить его не собираются.

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Под покровом ночи неизвестные хулиганы сломали светофоры на Черноморского Казачества, Армейской, возле школы №62 и на углу улицы Мечникова и Высокого переулка.

Специалисты уже починили светофоры – сейчас они работают

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