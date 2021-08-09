Выстрелил 8 раз из пистолета

Гражданин РФ до смерти напугал прохожих, когда устроил стрельбу из пистолета на одесской улице

Происшествие случилось возле церкви на Ленпоселке. Об этом сообщает Украинская служба информации, в понедельник, 9 августа.

Прохожих напугала серия выстрелов, которые раздались посреди улицы. Люди вызвали полицию.

Патрульные, которые прибыли на место происшествия, увидели мужчину возле автомобиля Инфинити.

Мужчина признался, что достал пистолет и выстрелил в воздух 8 раз.

Копы нашли у него в машине пистолет Макарова.

Также выяснилось, что стрелком оказался 32-летний россиянин.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, в Одессе водитель такси принялся угрожать пистолетом посреди дороги.

Инцидент случился на 10-й станции Большого Фонтана.

«Таксист Уклона что-то не поделил с водилой, достал пистолет и начал угрожать», - отмечается в публикации.

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