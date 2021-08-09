Гражданин РФ до смерти напугал прохожих, когда устроил стрельбу из пистолета на одесской улице
Происшествие случилось возле церкви на Ленпоселке. Об этом
Прохожих напугала серия выстрелов, которые раздались посреди улицы. Люди вызвали полицию.
Патрульные, которые прибыли на место происшествия, увидели мужчину возле автомобиля Инфинити.
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Мужчина признался, что достал пистолет и выстрелил в воздух 8 раз.
Копы нашли у него в машине пистолет Макарова.
Также выяснилось, что стрелком оказался 32-летний россиянин.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, в Одессе водитель такси принялся угрожать пистолетом посреди дороги.
Инцидент случился на 10-й станции Большого Фонтана.
«Таксист Уклона что-то не поделил с водилой, достал пистолет и начал угрожать», - отмечается в публикации.
Напомним, что в Одессе подстрелили полицейского, медики делают всё возможное: что известно
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