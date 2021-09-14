В Одессе мать с двумя детьми и коляской чудом избежала трагедии
В одном из многоэтажек на поселке Котовского оборвался лифт. ЧП произошло вечером, 13 сентября, в Одессе на улице Крымской, 64. Об этом сообщили очевидцы одесский паблик «Черный список», передает Politeka.net
"Только что, Крымская, 64 упал лифт. Я, находясь на первом этаже, вызвала лифт, была с двумя детьми, грудным ребенком, коляской! Лифт подъехал и, не открыв дверь, рухнул", – сообщила очевидица ЧП.
По словам женщины, звук от падения кабины лифта был такой будто упала бетонная плита.
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«Благодарна Богу, что не зашла и не поехала на 8 этаж! И там бы он оборвался…», - отметила она.
Жильцы многоэтажного дома утвержают, что лифт работал 39 лет и менять его на новый никто не собирался.
Одесситы в комментариях выражают слова поддержки женщине.
"Вас ангел хранил и деток ваших",
"Вас Бог любит и ваших детей! Представляю какой стресс!",
"Вы родились в рубашке",
"Ужас..Высшие Силы спасли",
" Я перестала пользоваться лифтом после того как лежала в травматологии с соседкой по палате, которая стала жертвой такого же обрыва лифта", - пишут в сети.
Напомним, что под Одессой вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
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