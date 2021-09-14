Школярів Одеської області вже переводять на віддалене навчання

Причина-захворюваність на ковід збільшилася на 23% порівняно з минулим тижнем.

З початком навчального року в регіоні зросла кількість заражених коронавірусною інфекцією. Хворіють як школярі, так і вчителі.. Про це повідомив в ході брифінгу заступник директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергій Дементьєв, пише місцевий сайт 048.ua.

«На сьогоднішній день коронавірусом хворіє 43 школяра, а на самоізоляції знаходиться 41 клас, що становить близько 870 дітей», - говорить Дементьєв.

Він підкреслив, що одну школу в Біляївському районі закрили на карантин, а учнів перевели на навчання онлайн.

Всього в Одеській області хворіють коронавірусом 49 педагогів.

Станом на ранок 14 вересня на Одещині виявлено 232 нових випадки коронавірусного захворювання

На щастя, ніхто не помер. 127 осіб одужали.

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