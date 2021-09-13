В Одеській області тіло поліцейського знайшли в сараї, воно бовталося в петлі
Надзвичайна подія трапилася в Кодимі, повідомляє
Загиблим виявився 35-річний старший сержант поліції, чоловік проходив службу в місті Подільську Одеської області.
Правоохоронці розглядають версію самогубства. Також вони назвали ймовірну причину, яка наштовхнула копа на такий відчайдушний крок.
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Він міг розпрощатися з життям через житлові проблеми.
«У 2016 році правоохоронець нібито купив будинок на аукціоні, який проводив один з банків України, але в 2020 році, згідно з рішенням суду, був виселений з будівлі», - кажуть в поліції.
Також спливло, що незадовго до смерті поліцейський посварився з дружиною.
Прощальну записку він не залишив.
У виданні зазначають, що тепер без батька залишилися двоє маленьких дітей.
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