В Одесской области тело полицейского нашли в сарае, оно болталось в петле

Чрезвычайное происшествие случилось в Кодыме, сообщает Униан, со ссылкой на свои источники в полиции.

Погибшим оказался 35-летний старший сержант полиции, мужчина проходил службу в городе Подольске Одесской области.

Правоохранители рассматривают версию самоубийства. Также они назвали вероятную причину, которая натолкнула копа на такой отчаянный шаг.

Он мог расстаться с жизнью из-за жилищных проблем.

«В 2016 году правоохранитель якобы купил дом на аукционе, который проводил один из банков Украины, но в 2020 году, согласно решению суда, был выселен из здания», - говорят в полиции.

Также всплыло, что незадолго до смерти полицейский поругался с женой.

Прощальную записку он не оставил.

В издании отмечают, что теперь без отца остались двое маленьких детей.

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