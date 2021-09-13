В Одесской области нашли мертвое тело бывшего директора сельской школы

Об этом пишет издание " Бессарабия.inform".

В конце августа этого года было объявлено о пропаже 71- летнего Андрея Ивановича Митиогло. Мужчина проживал в селе Новосельское Ренийской ОТГ. Он вышел из дома еще 30 июля и с тех пор не давал о себе знать. Ранее пенсионер работал учителем истории, а также занимал кресло директора местной школы.

По словам родственников, Андрей Иванович страдал потерей памяти, нередко куда-то уходил из дому, но никогда об этом никому не сообщал.

После последнего исчезновения родные встревожились, обращались за помощью в СМИ и даже пытались нанять частного детектива, но все закончилось печально.

Как сообщает издание, спустя полтора месяца тело Андрея Ивановича Митиогло было обнаружено в Измаиле.

По предварительной информации, пенсионер скончался во сне. Также сообщается, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено, хотя сам труп очень плохо сохранился.

Напомним, про трагедию в Затоке: обнаружено тело 19-летнего парня, его спутницу ищут

А еще Politeka писала, что в туалете отдела полиции найдено тело человека: детали странной трагедии под Одессой

Также Politeka сообщала, что неадекват устроил беспредел в одесской электричке, видео