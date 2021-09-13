В Одесской области нашли мертвое тело бывшего директора сельской школы
Об этом пишет издание "
В конце августа этого года было объявлено о пропаже 71- летнего Андрея Ивановича Митиогло. Мужчина проживал в селе Новосельское Ренийской ОТГ. Он вышел из дома еще 30 июля и с тех пор не давал о себе знать. Ранее пенсионер работал учителем истории, а также занимал кресло директора местной школы.
По словам родственников, Андрей Иванович страдал потерей памяти, нередко куда-то уходил из дому, но никогда об этом никому не сообщал.
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После последнего исчезновения родные встревожились, обращались за помощью в СМИ и даже пытались нанять частного детектива, но все закончилось печально.
Как сообщает издание, спустя полтора месяца тело Андрея Ивановича Митиогло было обнаружено в Измаиле.
По предварительной информации, пенсионер скончался во сне. Также сообщается, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено, хотя сам труп очень плохо сохранился.
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