Останнім часом на території Одеси та її передмість часто спалахують конфлікти між пасажирами маршрутного транспорту
Нову бійку влаштували в маршртуці №25, яка курсує з Чорноморська до Одеси, повідомляє Telegram-канал "Х. Одеса", пише Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).
Під час поїздки між двома чоловік стався словесний конфлікт, який переріс в образи, а потім і бійку.
"Рот закрий і сиди мовчки. Що ти мені будеш ще говорити. Розмова закінчена", - обурювався один з чоловіків у бік свого попутника.
Другий спочатку не подавався на провокацію, а потім обізвав кривдника «чмошником» і понеслося.
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Чоловік у відповідь на образи, почав наносити удари літньому пасажиру. Дісталося і дівчині, яка сиділа біля нього.
Ситуація обурила інших попутників, які стали просити водія маршрутки висадити обох чоловіків.
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