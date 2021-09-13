Знайшли місце, де з'ясувати свої стосунки

Останнім часом на території Одеси та її передмість часто спалахують конфлікти між пасажирами маршрутного транспорту

Нову бійку влаштували в маршртуці №25, яка курсує з Чорноморська до Одеси, повідомляє Telegram-канал "Х. Одеса", пише Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Під час поїздки між двома чоловік стався словесний конфлікт, який переріс в образи, а потім і бійку.

"Рот закрий і сиди мовчки. Що ти мені будеш ще говорити. Розмова закінчена", - обурювався один з чоловіків у бік свого попутника.

Другий спочатку не подавався на провокацію, а потім обізвав кривдника «чмошником» і понеслося.

Чоловік у відповідь на образи, почав наносити удари літньому пасажиру. Дісталося і дівчині, яка сиділа біля нього.

Ситуація обурила інших попутників, які стали просити водія маршрутки висадити обох чоловіків.

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