В последнее время на территории Одессы и ее пригородов часто вспыхивают конфликты между пассажирами маршрутного транспорта
Новую драку устроили в маршртуке №25, которая курсирует из Черноморска в Одессу, сообщает Telegram-канал "Х. Одесса", пишет Politeka.net (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Во время поездки между двумя мужчина произошел словесный конфликт, который перерос в оскорбления, а потом и драку.
«Рот закрой и сиди молча. Что ты мне будешь еще говорить. Разговор окончен», - возмущался один из мужчин в сторону своего попутчика.
Второй сначала не подавался на провокацию, а потом обозвал обидчика «чмошником» и понеслось.
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Мужчина в ответ на оскорбления, принялся наносить удары пожилому пассажиру. Досталось и девушке, которая сидела возле него.
Ситуация возмутила других попутчиков, которые стали просить водителя маршрутки высадить обоих мужчин.
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
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