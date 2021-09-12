У туалеті відділу поліції в Одеській області помер чоловік
Трагічний інцидент стався 11 вересня близько третьої години дня в поліцейському відділі міста Чорноморська, повідомила прес-служба
У поліції запевнили що на трупі слідів насильницької смерті не одягнено.
39-річний місцевий житель, який звернувся до правоохоронців через крадіжку у нього гаманця. Чоловік попросився до вбиральні, де через кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце одразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.
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Зазначимо, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу.
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