З 100 шкіл в Одесі зможуть працювати тільки 17

Одеська область разом з усією Україною наближається до "жовтої зони" карантину

Про це всіх жителів попередили в МОЗ, передає Politeka.net.

У зв'язку з цим вже з понеділка, 13 Вересня, велика частина одеських шкіл по всій видимості перейде на дистанційне навчання.

Як заявив директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак в Одесі тільки 17 шкіл з 100 зможуть працювати в колишньому режимі і не переходити на віддалене навчання. У цих школах 80% педагогічного персоналу отримали щеплення від коронавірусу. Іншим навчальним закладам доведеться закритися, якщо вчителі і далі будуть відмовлятися від вакцинації.

На даний момент дозволено працювати таким навчальним закладам в " жовтій зоні»:

школи №40, 44, 127, 1, 8, 25, 32, 45, 130 і 16;

ліцей №19;

навчально-виховні комплекси №4 та 53;

гімназія № 8;

початкові школи № 64 та 96;

спеціалізована школа № 69.

За даними Лончака, самі найгірші показники (жодного вакцинованого) в окремих закладах освіти: Петропавлівської, Бородінської, Захарівської, Шабівської, Ананьївської, Старокозацької, Маразліївської, Миколаївської, Затишанської, Вигодянської, Петровірівської, Тарутинської, Кулевчанської, Курісовської територіальних громад області.

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