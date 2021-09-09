Одеська область разом з усією Україною наближається до "жовтої зони" карантину
Про це всіх жителів попередили в МОЗ, передає Politeka.net.
У зв'язку з цим вже з понеділка, 13 Вересня, велика частина одеських шкіл по всій видимості перейде на дистанційне навчання.
Як заявив директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак в Одесі тільки 17 шкіл з 100 зможуть працювати в колишньому режимі і не переходити на віддалене навчання. У цих школах 80% педагогічного персоналу отримали щеплення від коронавірусу. Іншим навчальним закладам доведеться закритися, якщо вчителі і далі будуть відмовлятися від вакцинації.
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На даний момент дозволено працювати таким навчальним закладам в " жовтій зоні»:
школи №40, 44, 127, 1, 8, 25, 32, 45, 130 і 16;
ліцей №19;
навчально-виховні комплекси №4 та 53;
гімназія № 8;
початкові школи № 64 та 96;
спеціалізована школа № 69.
За даними Лончака, самі найгірші показники (жодного вакцинованого) в окремих закладах освіти: Петропавлівської, Бородінської, Захарівської, Шабівської, Ананьївської, Старокозацької, Маразліївської, Миколаївської, Затишанської, Вигодянської, Петровірівської, Тарутинської, Кулевчанської, Курісовської територіальних громад області.
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