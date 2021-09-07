В одесских школах впервые ввели спецпитание

Родителям, чьи дети не переносят лактозу и глютен, теперь переживать за питание ребенка в стенках школы не стоит.

Так, с 7 сентября в школах появилось безглютеновое и безлактозное меню. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. Чиновница показала фото такого меню, передает Politeka.net

Дети, которые нуждаются в особом рационе питания смогут получить на завтрак гречневую кашу, запеченную телячьею котлету, огурец, банан, безлактозный йогурт и рисовую лепешку.

Такое питание привозят в школу в индивидуальных пакетах.

Буйневич отметила, пока что безглютеновое/безлактозное питание доступно в Малиновском и Киевском районах, но в скором времени ожидается в Приморском и Суворовском.

Стоимость завтрака составляет 70 гривен, он оплачивается из бюджета.

Чтобы оформить спецпитание, необходимо принести справку от профильного врача или педиатра с печатью.

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