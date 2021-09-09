Из 100 школ в Одессе смогут работать только 17

Одесская область вместе со всей Украиной приближается к "желтой зоне" карантина

Об этом всех жителей предупредили в Минздраве, передает Politeka.net.

В связи с этим уже с понедельника, 13 сентября, большая часть одесских школ по всей видимости перейдет на дистанционное обучение.

Как заявил директор областного департамента образования Александр Лончак в Одессе только 17 школ из 100 смогут работать в прежнем режиме и не переходить на удаленное обучение. В этих школах 80% педагогического персонала получили прививку от коронавируса. Остальным учебным заведениям придётся закрыться, если учителя и дальше будут отказываться от вакцинации.

На данный момент разрешено работать таким учебным заведениям в «желтой зоне»:

школы №40, 44, 127, 1, 8, 25, 32, 45, 130 и 16;

лицей №19;

учебно-воспитательные комплексы №4 и 53;

гимназия №8;

начальные школы №64 и 96;

специализированная школа №69.

По данным Лончака, самые худшие показатели по вакцинации в школах Одесской области.

Так, никто не привился в отдельных учебных заведениях: Петропавловской, Бородинского, Захаровская, Шабивськои, Ананьевского, Староказацкого, Маразлиевская, Николаевской, Затишанской, Выгоднянское, Петровиривськои, Тарутинской, Кулевчанськои, Курисовськои территориальных общин области.

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