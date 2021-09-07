В одеських школах вперше ввели спецхарчування
Батькам, чиї діти не переносять лактозу і глютен, тепер переживати за харчування дитини в стінках школи не варто.
Так, з 7 вересня в школах з'явилося безглютенове і безлактозне меню. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич. Чиновниця показала фото такого меню, передає Politeka.net
Діти, які потребують особливого раціону харчування зможуть отримати на сніданок гречану кашу, запечену телячою котлету, огірок, банан, безлактозний йогурт і рисовий коржик.
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Таке харчування привозять до школи в індивідуальних пакетах.
Буйневич зазначила, поки що безглютенове / безлактозне харчування доступне в Малиновському і Київському районах, але незабаром очікується в Приморському і Суворовському.
Вартість сніданку становить 70 гривень, він оплачується з бюджету.
Щоб оформити спецхарчування, необхідно принести довідку від профільного лікаря або педіатра з печаткою.
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