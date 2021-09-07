Покатушки на електросамокаті законилися плачевно для молодої дівчини
Про невдалу поїздку повідомляють очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)
Увечері на одеському узбережжі в районі пляжу Отрада дівчина розбилася на самокаті.
Як розповіли свідки того, що сталося, біля ресторану "Вілла Отрада" самокатчиця не змогла впоратися з керуванням електротранспорту і впала на землю.
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На наданих кадрах видно, як дівчина лежить на спині на асфальті, вона ридає від болю, а навколо неї стовпилися перехожі. Знайомі дівчини намагаються викликати швидку допомогу.
Відзначимо, що замокатчики часто нехтують повагою до пішоходів, і закінчується це в кращому випадку синцями.
Одесити отримують багато травм на електросамокатах, але вважати їх кількість поки не представляється можливим.
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