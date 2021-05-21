Теперь парень ничего не помнит

Поездка на самокате едва не стоила жизни молодому парню в Одессе

Как передает Politeka.net, о происшествии, которое случилось на прошлой неделе на Трассе здоровья рассказал одессит Виталий Гилевич, Мужчина также опубликовал у себя в Инстаграм видео с моментом аварии (чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)

По его словам, вечером 11 мая, молодой человек арендовал электросамокат и отправился кататься по трассе. В какое-то момент ему навстречу двигался еще один водитель самоката, а рядом шел пешеход. Парень врезался в человека, упал, ударился головой и ничего не помнит.

«Упал и ударился головой так сильно, что сломал череп и ему экстренно удаляли эпидуральную гематому (скопление крови между внутренней поверхностью черепа и наружным слоем твердой мозговой оболочки в голове), это подтверждается снимком и заключением в слайдах. Теперь парню придётся ходить с пластиной 50х50мм в голове, которую должны установить в ближайшие 3 месяца. Слава Богу, что живой, – рассказал Гилевич.

К слову, сервисы аренды электросамокатов появились в Одессе не так давно, но аварии с участием этого вида транспорта растут с каждым днем. Ведь на большинстве самокатов нет ограничителя скорости, а «водители» пренебрегают средствами защиты.

Теперь в одесском горсовете собираются запретить въезд электронных самокатов и скутеров на Трассу здоровья.

По словам мэра Геннадия Труханова, Трасса здоровья — это место для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни: ходит, бегает, ездит на велосипеде. А пользователи электроскутеров и самокатов превращают её в «гоночную».

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