Самокатчица не смогла справиться с управлением

Покатушки на электросамокате законились плачевно для молодой девушки

О неудачной поездке сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Вечером на одесском побережье в районе пляжа Отрада девушка разбилась на самокате.

Как рассказали свидетели случившегося, возле ресторана "Вилла Отрада" самокатчица не смогла справиться с управлением электротранспорта и упала на землю.

На предоставленных кадрах видно, как девушка лежит на спине на асфальте, она рыдает от боли, а вокруг нее столпились прохожие. Знакомые девушки пытаются вызвать скорую помощь.

Отметим, что самокатчики часто пренебрегают уважением к пешеходам, и заканчивается это в лучшем случае синяками.

Одесситы получают много травм на электросамокатах, но считать их количество пока не представляется возможным.

Напомним, что поездка на самокате едва не обернулась трагедией, видео: "проломил череп"

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