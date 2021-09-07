Покатушки на электросамокате законились плачевно для молодой девушки
О неудачной поездке сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)
Вечером на одесском побережье в районе пляжа Отрада девушка разбилась на самокате.
Как рассказали свидетели случившегося, возле ресторана "Вилла Отрада" самокатчица не смогла справиться с управлением электротранспорта и упала на землю.
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На предоставленных кадрах видно, как девушка лежит на спине на асфальте, она рыдает от боли, а вокруг нее столпились прохожие. Знакомые девушки пытаются вызвать скорую помощь.
Отметим, что самокатчики часто пренебрегают уважением к пешеходам, и заканчивается это в лучшем случае синяками.
Одесситы получают много травм на электросамокатах, но считать их количество пока не представляется возможным.
Напомним, что поездка на самокате едва не обернулась трагедией, видео: "проломил череп"
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