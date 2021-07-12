В Одессе решили серьезно воздействовать на разгулявшихся водителей легкого электротранспорта

Ежедневно муниципалы удаляют с Трассы здоровья по 200 электрических самокатов. Об этом сообщил глава Муниципального департамента безопасности Виктор Кузнецов, пишут одесские СМИ .

Как отметил чиновник, транспорт удаляют вместе с водителям.

«Штрафует нарушителей патрульная полиция, однако она не всегда может предоставить людей для работы на Трассе здоровья», - говорит Кузнецов.

По последним данным, число любителей погонять на самокатах на Трассе здоровья уменьшилось в 3-4 раза.

Тем временем одесский мэр Геннадий Труханов предлагает участить совместные с полицией рейды и вызывать наряд каждый раз, когда отмечается увеличение числа самокатчиков.

Отметим, что штраф состовляет 340 гривен.

Напомним, что в Одессе патрули вышли на известную трассу, видео: "требуют покинуть территорию"

А еще Politeka писала, что свалку элетротранспорта нашли возле мэрии в Одессе, видео: "Это какой-то челлендж по уничтожению?"

Также Politeka сообщала, что одесситов предупредили о новом штрафе в 340 гривен: "ездить можно не везде"