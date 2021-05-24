В Одессе неизвестные объявили войну электросамокатам и принялись их массво уничтожать

Так, свалку из 16 самокатов, которые сдаются в аренду, обнаружили возле одесской мэрии на Думской площади. Их сбросили со склона. Видео засняли очевидцы и обнародовали в местных Telegram-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Поговаривают, что это дело рук недовольного клиента, которому за прокат насчитали 800 гривен.

Еще один самокат выбросили в мусорный контейнер, а другой элетротранспорт решили «утопить» в пруду в Дюковском парке.

«Это какой-то челлендж неандертальцев по уничтожению самокатов?», - отмечается в публикации телеграм-канала «Подслушано Одесса».

Ранее мы сообщали, власти Одессы готовят новый запрет для местных жителей и гостей города.

В частности, в горсовете собираются закрыть Трассу здоровья для самокатчиков и скутеристов.

По словам одесского мэра Геннадия Труханова, Трасса здоровья — это место для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни: ходит, бегает, ездит на велосипеде. А пользователи электроскутеров и самокатов превращают её в «гоночную».

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