В Одессе всерьез взялись за самокатчиков

Патрульная полиция будет штрафовать тех, кто выезжает на Трассу здоровья, а разбросанные самокаты будут эвакуировать коммунальщики. Об этом сообщает местный сайт Думская .

Пока полицейские ограничиваются предупреждением о том, что ездить можно не везде на самокатах.

В следующий раз тех, кто не послушается, обещают штрафовать на 340 гривен.

По данным издания, только за один день правоохранители сделали около 150 замечаний.

Одесситы в соцсетях уже вовсю принялись комментировать новость, при чем мнения людей разделились. Одни поддержали намерение штрафовать самокатчиков, другие, наоборот, посчитали, что в первую очередь нужно наказывать водителей авто, а третьи и вовсе предположили, что штрафы ничего не дадут.

«Там и так можно пройтись не боясь и не шарахаясь — по тротуару, вымощенному плиткой. Но большинству почему-то хочется пройтись по велодорожке»,

«Запретный плод как говорится… Будут гонки ещё устраивать. Посмотрите на штрафы для пьяных и лихачей — меньше их становится?»,

«Места на побережье столько, что хватило бы еще на две ТЗ, но нет, у нищего государства-контролера с барабаноголовым мэром есть только одна кнопка: вкл./выкл.»,

«А я не против. Пусть двигаются по дороге. Но! Наложить ответственность и сделать априори виноватыми в любом дтп!

Штрафовать за управление без прав и тех паспорта. А при наезде на пешехода на тротуаре криминальную ответственность»,

«Аж интересно! Чего такой хипишь за эти самокаты? Или Гене не проплатили вовремя или болт положил болт на его оплаты. Нет дыма без оплаты у нашей продажной мэрии», - высказываются в сети.

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