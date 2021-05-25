Пока в одесской мэрии не знают, как бороться с самокатчиками, патрули уже останавливают электротранспорт и просят покинуть территорию Трассы здоровья

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца) (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали одесситы, на Трассе здоровья появились своеобразные патрули, которые останавливают только тех, кто едет на собственном электросамокате. Те, кто арендуют, спокойно продолжают движение.

В тоже время, в мэрии планируют разработать план, по которому на самокатах будут работать ограничители скорости, а также запрет въезда на Трассу Здоровья.

Но пока одесские чиновники не имеют четкого понимания, как можно ограничить передвижение электроскутеров и электросамокатов на Трассе здоровья.

В тоже время люди продолжают травмироваться используя это вид транспорта.

Известно о двух случаях, которые случились на выходных.

Одна из пострадавших — иностранная гражданка. Ее госпитализировали в Еврейскую больниц).

Похожий инцидент произошел на Думской площади. Там получил травму подросток, которого отвезли в детскую больницу.

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