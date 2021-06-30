В Одессе предпринимают всё новые попытки, чтобы успокоить любителей погонять на самокатах
В частности, в одесской мэрии придумали нанести шумовые полосы на Трассе здоровья, которые должны ограничить скорость самокатчиков и велосипедистов. Об этом сообщил вице-мэр Дмитрий Жеман.
Чиновник убежден, что неровности должны будут успокоить любителей погонять на самокатах и велосипедах.
Помимо прочего, на всей протяженности Трассы здоровья установят информационные таблички с новыми правилами.
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Жеман предупредил, что патрульная полиция будет «максимально жёстко» реагировать на нарушения установленного местными властями регламента.
А тем временем в Одессе продолжают травмироваться люди на самокатах. Совсем недавно мужчина во время поездки на указанном транспорте не справился с управлением и врезался в велосипед.
Велосипедист не получил серьезные травмы, а вот у самокатчика была разбита голова. Ему вызвали скорую помощь и отвезли в больницу.
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