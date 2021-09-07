Рано вранці спалахнула Руйнівна пожежа в багатоквартирному будинку
Займання сталося в селищі Лиманське Роздільнянського району Одеської області.
Деталі події повідомили в прес-службі ДСНС, передає Politeka.net.
Так, 7 вересня о 06: 41 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку.
На місці рятувальники виявили, що осередок загоряння знаходиться на другому поверсі.
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Рятувальникам знадобилася 1 година і 5 хв. щоб ліквідувати пожежу на площі 3 кв. м.
На місці пожежі виявили тіло чоловіка. Ймовірна причиною пожежі-необережне поводження з вогнем.
Раніше ми повідомляли, пожар залишив без продуктів жителів села в Одеській області.
Так, минулої ночі в приміщенні продуктового магазину" Люкс " в селі Антонюки Березівського району розгорілася сильна пожежа.
Пожежники ліквідували загоряння майже три години. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП
Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі
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