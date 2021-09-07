Рано вранці спалахнула Руйнівна пожежа в багатоквартирному будинку

Займання сталося в селищі Лиманське Роздільнянського району Одеської області.

Деталі події повідомили в прес-службі ДСНС, передає Politeka.net.

Так, 7 вересня о 06: 41 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про пожежу в одній з квартир багатоповерхового будинку.

На місці рятувальники виявили, що осередок загоряння знаходиться на другому поверсі.

Рятувальникам знадобилася 1 година і 5 хв. щоб ліквідувати пожежу на площі 3 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло чоловіка. Ймовірна причиною пожежі-необережне поводження з вогнем.

Раніше ми повідомляли, пожар залишив без продуктів жителів села в Одеській області.

Так, минулої ночі в приміщенні продуктового магазину" Люкс " в селі Антонюки Березівського району розгорілася сильна пожежа.

Пожежники ліквідували загоряння майже три години. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа на Одещині затягнулася на 11 годину: кадри НП