Рано утром вспыхул разрушительный пожар в многоквартирном доме

Возгорание произошло в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области.

Детали происшествия сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net.

Так, 7 сентября в 06:41 в службу спасения «101» поступил вызов о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома.

На месте спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится на втором этаже.

Спасателям потребовался 1 час и 5 мин. чтобы ликвидировать пожар на площади 3 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело мужчины. Вероятная причиной пожара — неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы сообщали, пожар оставил без продуктов жителей села в Одесской области.

Так, минувшей ночью в помещении продуктового магазина "Люкс" в селе Антонюки Березовского района разгорелся сильный пожар.

Пожарные ликвидировали возгорание почти три часа. О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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