Рано утром вспыхул разрушительный пожар в многоквартирном доме
Возгорание произошло в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области.
Детали происшествия сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Politeka.net.
Так, 7 сентября в 06:41 в службу спасения «101» поступил вызов о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома.
На месте спасатели обнаружили, что очаг возгорания находится на втором этаже.
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Спасателям потребовался 1 час и 5 мин. чтобы ликвидировать пожар на площади 3 кв. м.
На месте пожара обнаружили тело мужчины. Вероятная причиной пожара — неосторожное обращение с огнем.
Ранее мы сообщали, пожар оставил без продуктов жителей села в Одесской области.
Так, минувшей ночью в помещении продуктового магазина "Люкс" в селе Антонюки Березовского района разгорелся сильный пожар.
Пожарные ликвидировали возгорание почти три часа. О погибших и пострадавших не сообщается.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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