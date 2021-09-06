В Одесі на Черемушках жінка похилого віку випала з вікна висотки
Її тіло без ознак життя виявили 5 вересня на вулиці Генерала Петрова. Про це
За попередніми даними поліції, пенсіонерка сама наклала на себе руки. Вона самостійно залізла на підвіконня і викинулася з балкона на сьомому поверсі. Що стало причиною такого вчинку - не повідомляється. Жінці було близько 70 років.
Коли на подвір'я приїхали медики швидкої допомоги, вони констатували смерть одеситки.
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На місці працювала слідчо-оперативна група, яка повинна встановити всі обставини події.
Зазначимо, що в Одеській області почастішали випадки самогубства серед людей похилого віку.
Аналогічний випадок стався в Чорноморську. Тіло пенсіонерки виявили під вікнами багатоповерхового будинку.
Сусіди загиблої розповіли, що вона довго і важко хворіла і, можливо, вчинила самогубство.
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