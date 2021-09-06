В Одессе на Черемушках женщина преклонного возраста выпала из окна высотки

Ее тело без признаков жизни обнаружили 5 сентября на улице Генерала Петрова. Об этом сообщает Украинская служба информации.

По предварительным данным полиции, пенсионерка сама наложила на себя руки. Она самостоятельно залезла на подоконник и выбросилась с балкона на седьмом этаже. Что стало причиной такого поступка – не сообщается. Женщине было около 70 лет.

Когда во двор приехали медики скорой помощи, они констатировали смерть одесситки.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства происшедшего.

Отметим, что в Одесской области участились случаи самоубийства среди людей преклонного возраста.

Аналогичный случай произошел в Черноморске. Тело пенсионерки обнаружили под окнами многоэтажного дома.

Соседи погибшей рассказали, что она долго и тяжело болела и, возможно, совершила самоубийство.

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