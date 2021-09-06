В Одесі літня жінка потрапила під трамвай

Трагічний інцидент трапився приблизно об 11:00 на кінцевій зупинці маршруту № 18 – 16-ї станції Великого Фонтану. Кадри з місця події розмістив місцеві телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net.

Як розповіли в прес-службі мерії, водій трамвая після висадки пасажирів поїхав на коло. Заходячи на поворот, він побачив жінку, що переходить трамвайні колії, і відразу ж почав сигналити, але вона не відреагувала, а трамвай не встиг зупинитися і зачепив її.

Зазначається, що пенсіонерка під колеса не потрапила.

Відразу після аварії постраждала була ще жива, вона отримала важку черепно-мозкову травму і її відвезли по швидкій в міську лікарню. Але вже до вечора стало відомо про те, що 75-річна жінка померла.

На місці працювала поліція.

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