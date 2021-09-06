В Одесі чоловік на ніч виганяє свою дружину з малюком спати на вулицю
Так, жителі селища Котовського помітили, що вже п'яту добу жінка з немовлям змушена ночувати на дитячому майданчику недалеко від обласної лікарні. Про це повідомляє Телеграм-канал Новини Одеса, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Очевидці стверджують, що дитина плаче і заважає чоловікові спати після роботи.
Жінці нічого не залишається, як ночувати на дитячому майданчику навпроти будинку, але в поліцію звертатися вона не хоче.
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"Це треш... Мужик п'яту ніч поспіль виганяє на ніч з квартири свою дружину з двомісячною дитиною на селищі Котовського біля обласної, через те, що малий плаче і не дає спати чоловікові після денної роботи",-кажуть люди.
На кадрах показаний Спляча в колясці дитина, а поруч розташувалася його мати, яка також спала.
Користувачі в соцмережах з гнівом коментують побачене.
"Дивна сімейка",
"У цій ситуації шкода дитини",
"Народ мізками їде",
"Це хіба мужик",
"Подати в суд на такого татуся", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що з горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов".
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