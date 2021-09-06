Пожежа залишила без продуктів жителів села в Одеській області

Так, минулої ночі в приміщенні продуктового магазину "Люкс" в селі Антонюки Березівського району розгорілася сильна пожежа. Про НП повідомляє прес-служба ДСНС у Фейсуці, передає Politeka.net.

Пожежники ліквідували загоряння майже три години. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

За даними рятувальників, ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки магазину.

В гасінні були задіяні 1 одиниця пожежної техніки та 4 рятувальники.

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Сигнал про загоряння надійшов об 11:20.

Як з'ясувалося, вогонь охопив конвеєрну стрічку на території порту Чорноморська.

Загасити пожежу вдалося менш ніж за годину з моменту виклику.

Передбачувана причина загоряння-коротке замикання електропроводки в конвеєрі. Загиблих і постраждалих немає.

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