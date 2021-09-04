В одеській лікарні помер школяр, якого збила іномарка на пішохідному переході

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса - Інфо», передає Politeka.net.

Микиті Булавенко було 15 років. Він перейшов в 11 клас і допізна допомагав в школі готуватися до відкриття на наступний день Дня знань.

Того фатального дня, 31 серпня хлопчик повертався додому зі школи. Він переходив дорогу на проспекті Шевченка біля Господарського суду по нерегульованому пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль Toyota.

Родичі Микити розповіли, що швидкість автомобіля була близько 150 км/год – про це свідчить гальмівний шлях довжиною трохи більше 100 метрів.

Автомобіль не встиг загальмувати і збив підлітка.

Його госпіталізували в реанімацію. Незважаючи на всі зусилля медиків і кілька операцій, 15-річний Микита помер в суботу, 4 вересня.

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