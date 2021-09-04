В одесской больнице скончался школьник, которого сбила иномарка на пешеходном переходе

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса- Инфо», передает Politeka.net.

Никите Булавенко было 15 лет. Он перешел в 11 класс и допоздна помогал в школе готовиться к открытию на следующий день Дня Знаний.

В тот роковой день, 31 августа мальчик возвращался домой из школы. Он переходил дорогу на проспекте Шевченко возле Хозяйственного суда по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль Toyota.

Родственники Никиты рассказали, что скорость автомобиля была около 150 км/ч – об этом свидетельствует тормозной путь длиной чуть более 100 метров.

Автомобиль не успел затормозить и сбил подростка.

Его госпитализировали в реанимацию. Несмотря на все усилия медиков и несколько операций, 15-летний Никита скончался в субботу, 4 сентября.

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