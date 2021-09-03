В морському порту Чорноморська розгорілася пожежа

Про це повідомила прес-служба ДСНС Одеської області в п'ятницю, 3 вересня, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Сигнал про загоряння надійшов об 11:20.

Як з'ясувалося, вогонь охопив конвеєрну стрічку на території порту Чорноморська.

Загасити пожежу вдалося менш ніж за годину з моменту виклику.

Передбачувана причина загоряння-коротке замикання електропроводки в конвеєрі. Загиблих і постраждалих немає.

У гасінні були задіяні 3 одиниці техніки і 10 рятувальників від ДСНС, 10 осіб і 2 одиниці пожежної техніки відомчої команди пожежної охорони морського порту, і 1 одиниця пожежної техніки і 4 людини від пожежної технічної рятувальної служби Чорноморського судноремонтного заводу.

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