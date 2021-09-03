В морском порту Черноморска разгорелся пожар
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Сигнал о возгорании поступил в 11:20.
Как выяснилось, огонь охватил конвейерную ленту на территории порта Черноморска.
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Потушить пожар удалось менее чем за час с момента вызова.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в конвейере. Погибших и пострадавших нет.
В тушении были задействованы 3 единицы техники и 10 спасателей от ГСЧС, 10 человек и 2 единицы пожарной техники ведомственной команды пожарной охраны морского порта, и 1 единица пожарной техники и 4 человека от пожарной технической спасательной службы Черноморского судоремонтного завода.
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