В морском порту Черноморска разгорелся пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области в пятницу, 3 сентября, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сигнал о возгорании поступил в 11:20.

Как выяснилось, огонь охватил конвейерную ленту на территории порта Черноморска.

Потушить пожар удалось менее чем за час с момента вызова.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в конвейере. Погибших и пострадавших нет.

В тушении были задействованы 3 единицы техники и 10 спасателей от ГСЧС, 10 человек и 2 единицы пожарной техники ведомственной команды пожарной охраны морского порта, и 1 единица пожарной техники и 4 человека от пожарной технической спасательной службы Черноморского судоремонтного завода.

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