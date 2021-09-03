В Одесі засікли настільки дурного злодія, що він викликає жалість і сміх
Так, п'яний грабіжник забрав в чужу квартиру і заснув в ній. Непроханого гостя виявила жінка, коли прийшла додому. Про це
"Бухий злодій заснув у чужій квартирі. Тіло, що влаштувалося на дивані, виявила 45-річна господиня, яка повернулася додому. Йти незнайомець не збирався і навіть почав лаятися з господинею", - йдеться в публікації.
При цьому 35-річний порушник не зміг пояснити, як він потрапив у квартиру. Тепер йому доведеться пояснювати це поліцейським, яких викликала жінка.
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