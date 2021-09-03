В Одесі засікли настільки дурного злодія, що він викликає жалість і сміх

Так, п'яний грабіжник забрав в чужу квартиру і заснув в ній. Непроханого гостя виявила жінка, коли прийшла додому. Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO" і зазначає, що подія сталася в районі аеропорту, передає Politeka.net.

"Бухий злодій заснув у чужій квартирі. Тіло, що влаштувалося на дивані, виявила 45-річна господиня, яка повернулася додому. Йти незнайомець не збирався і навіть почав лаятися з господинею", - йдеться в публікації.

При цьому 35-річний порушник не зміг пояснити, як він потрапив у квартиру. Тепер йому доведеться пояснювати це поліцейським, яких викликала жінка.

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Пограбування сталося серед білого дня на вулиці Космонавтів.

Зловмисники, яким всього по 16 років підкараулили 11-річного хлопчика, а потім напали на нього і відібрали сумку з двома мобільними телефонами вартістю близько 15 000 гривень.

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