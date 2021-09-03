В Одессе засекли настолько глупого вора, что он вызывает жалость и смех
Так, пьяный грабитель забрал в чужую квартиру и уснул в ней. Непрошенного гостя обнаружила женщина, когда пришла домой. Об этом
"Бухой вор уснул в чужой квартире. Тело, устроившееся на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Уходить незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой", - говорится в публикации.
При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придётся объяснять это полицейским, которых вызвала женщина.
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