В Одессе засекли настолько глупого вора, что он вызывает жалость и смех

Так, пьяный грабитель забрал в чужую квартиру и уснул в ней. Непрошенного гостя обнаружила женщина, когда пришла домой. Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса INFO” и отмечает, что событие произошло в районе аэропорта, передает Politeka.net.

"Бухой вор уснул в чужой квартире. Тело, устроившееся на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Уходить незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой", - говорится в публикации.

При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придётся объяснять это полицейским, которых вызвала женщина.

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Ограбление произошло средь бела дня на улице Космонавтов.

Злоумышленники, которым всего по 16 лет подкараулили 11-летнего мальчика, а затем напали на него и отобрали сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 000 гривен.

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